Reggio Calabria, nuovo ribaltone sui rifiuti: Ecologia Oggi vince il ricorso al Tar contro il Comune

Nuovo clamoroso ribaltone sulla raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, si è pronunciato in via definitiva sul ricorso proposto da “Ecologia Oggi” contro il Comune di Reggio Calabria per l’affidamento del servizio della raccolta dei rifiuti a Teknoservice, e lo ha accolto annullando i provvedimenti impugnati (cioè lo stesso affidamento). Con la sentenza, il Tar dichiara” Ecologia Oggi” aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria.

Adesso questa situazione ribalta tutto l’attuale sistema di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, comprese le isole ecologiche con il ritorno dei cassonetti che il sindaco facente funzioni Brunetti aveva annunciato poche settimane fa. Quale futuro per il servizio della raccolta dei rifiuti cittadino?