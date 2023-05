Reggio: nuovo pasticcio dell’amministrazione comunale, rendiconto non presentato. Il Centro/Destra: “andremo in Prefettura”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nuovo pasticcio dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria che non ha presentato il rendiconto di gestione entro il termine stabilito dalla legge (30 aprile). Il passaggio non è stato ratificato neppure in giunta e chiaramente sono stati sforati i termini massimi previsti dai regolamenti. Adesso cosa succederà? Dovrebbe arrivare una diffida da parte della Prefettura che assegnerà un tempo massimo di tre settimane per approvare il rendiconto, altrimenti si rischia un’ammenda o addirittura il commissariamento. Insomma, una situazione delicata da monitorare con la massima attenzione da parte dei politici e della dirigenza.

In una commissione bilancio infuocata, è Demetrio Marino, in rappresentanza del Centro/Destra, a chiedere lumi: “ad oggi non abbiamo avuto l’atto deliberativo dalla giunta, abbiamo sforato i termini. Cosa sta succedendo? Perchè c’è questa fase di stasi? Se entro oggi non ci saranno deliberazioni andremo in Prefettura”.