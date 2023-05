Reggio Calabria da record: quando i gommisti fanno invidia alle pompe funebri

StrettoWeb

Quanto è bella Reggio Calabria! Il chilometro più bello d’Italia. Uno dei panorami più famosi al mondo. Un patrimonio storico-archeologico da invidia. E poi, ultime ma non per importanza, le buche sulle strade. Quelle rassicuranti e care voragini che tempestano il manto stradale dalla zona Nord alla zona Sud della città, passando per il centro.

Le immagini nella gallery scorrevole in alto sono state scattate questa mattina all’incrocio tra via Loreto e via Messina. E non si creda che siano buche come le altre! Reggio, stavolta, potrebbe concorrere al Guinness dei primati, con alta probabilità di vincere. Ci sono infatti almeno 4 o 5 buche per metro quadrato. Un vero record. Per la gioia degli automobilisti che percorrono le strade cittadine e per l’immenso gaudio dei gommisti che a Reggio Calabria, unico caso al mondo, hanno un giro d’affari più vasto e più sicuro di quello delle pompe funebri.