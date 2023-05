Reggio Calabria, alla Mediterranea si parla di Ponte sullo Stretto. Salvini: “nel 2032 sarà tutto pronto”

StrettoWeb

Si sta svolgendo a Reggio Calabria un convegno tecnico-scientifico sugli aspetti geologici, sismici e normativi di opere infrastrutturali complesse nell’area dello Stretto di Messina e quindi di Ponte. L’evento è organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, dalla fondazione Centro studi del Cng e dagli ordini regionali dei Geologi di Calabria e Sicilia. La prima giornata di approfondimento si sta svolgendo nell’aula magna dell’Università Mediterranea “Quistelli”, con gli interventi previsti, tra gli altri del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del Rettore dell’Ateneo Giuseppe Zimbalatti e del presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici Massimiliano Sessa e del sindaco f.f. della città Metropolitana, Carmelo Versace.

In videoconferenza il Ministro Matteo Salvini ha rimarcato: “la mia idea è una visione d’insieme: verranno realizzate strade, autostrade, infrastrutture ferroviarie. Otto anni sono i tempi di lavorazione stimati dai tecnici, parliamo del 2032. Non lavoriamo su un unicum ma una parte del tutto. Il Ponte sullo Stretto sarà importante per lo sviluppo di Calabria e Sicilia e sarà resistente al vento od ai terremoti. È un’opera che non ha colore politico”. “Siamo consapevoli che non sarà un percorso semplice, è una sfida imponente. L’importante è capire che non bisogna porre un limite alla bravura dei nostri tecnici. Verrò presto in riva allo Stretto, il 6 giugno sarò a Messina ma conto di esserci di presenza anche a Reggio per parlarvi dei 28 miliardi che investiremo nella vostra regione”, evidenza. “L’approvazione del Decreto per il Ponte è una decisione storica, attesa da più di 50 anni dagli italiani che darà 100.000 posti di lavoro”, conclude.

“Abbiamo voluto organizzare questo convegno proprio per avere un ampio confronto tecnico-scientifico sulla questione dell’attraversamento stabile dello Stretto e come categoria vorremmo offrire il nostro supporto specialistico per contribuire all’aggiornamento delle conoscenze tecnico-scientifiche su un contesto territoriale tanto peculiare, quale appunto è quello dello Stretto”, rimarca il presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo.

Il presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria, Giulio Iovine, ha sottolineato: “quella di oggi è un’occasione importante per affrontare il problema di realizzare infrastrutture così importanti quali il Ponte sullo Stretto dove ci sono una serie di aspetti che i geologi possono chiarire”.

Il Geologo Alfonso Aliperta punta alla rapidità nella costruzione del Ponte: “mi preoccupo dei tempi, non vorrei fossero troppo lunghi. Mi pare chiaro che servano anche altre opere sia in Calabria che in Sicilia per renderli più moderne”.

La parlamentare reggina della Lega, Tilde Minasi, ha affermato che “le procedure per la costruzione del Ponte sono già avviate ed è arrivato il momento di dare alla Calabria e alla Sicilia la possibilità di crescere economicamente ed uscire da questo stallo di carenze infrastrutturali”.

Da rimarcare che, la seconda giornata, domani 26 maggio, si sposterà in Sicilia a Messina, alle 9:00 presso l’aula magna del rettorato dell’Università degli Studi. Tra gli interventi previsti quello del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, del rettore Salvatore Cuzzocrea, del sindaco di Messina Federico Basile.