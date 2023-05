Reggio Calabria, peste suina nei cinghiali: l’ASP attiva tutti i protocolli

StrettoWeb

A seguito di una segnalazione di positività di un caso di Peste suina africana rinvenuto in un cinghiale nel territorio del Comune di Cardeto (RC), la Regione Calabria – che con un Dca firmato dal presidente Occhiuto lo scorso 30 agosto 2022 si è dotata di un Piano Regionale di Interventi Urgenti per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina – ha attivato la segnalazione all’Istituto zooprofilattico, il quale ha provveduto a confermare il test eseguito in prima istanza e sta completando tutto l’iter diagnostico di conferma del caso.

Su iniziativa della struttura regionale, d’intesa col commissario nazionale PSA, si è attivata immediatamente tutta la struttura tecnica, coordinata dall’Asp di Reggio Calabria, per porre in essere la strategia complessiva per l’eliminazione della malattia dal territorio reggino.