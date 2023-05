StrettoWeb

Questa sera prima delle 23 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in centro, precisamente in via Cairoli, a Reggio Calabria. L’intervento dei pompieri si è reso necessario per domare le fiamme divampate in un piccolo esercizio commerciale aperto da poco, nei pressi di un negozio di frutta.

In poco tempo nella zona si è diffuso un forte odore di bruciato. I Vigili del Fuoco sono sul posto e non sono ancora noti i particolari dell’accaduto. Seguiranno aggiornamenti.