Reggio Calabria, l’intreccio Falcomatà-Lamberti-Meduri chiama in campo Scopelliti. La risposta è clamorosa

Un giro di telefonate, i problemi nell’organizzazione dell’attività politica, le frecciate con gli avversari. E, alla fine, il coinvolgimento di uno storico big della politica reggina, mai dimenticato, come Giuseppe Scopelliti. StrettoWeb è in grado di fornire oggi un importante retroscena sul progetto politico di Eduardo Lamberti Castronuovo, pubblicando la telefonata con il sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà (in cui i due non si sono affatto risparmiati), e poi un’altra telefonata con il senatore Meduri.

Quest’ultimo coinvolge l’amico Peppe Scopelliti a cui passa il telefono. E la risposta è clamorosa.