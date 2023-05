Reggio Calabria, atti falsi per la nomina: licenziato il primario di Dermatologia del GOM

StrettoWeb

Il primario del reparto di Dermatologia del Gom di Reggio Calabria, Giovanna Malara, è stata licenziata dalla Azienda ospedaliera dopo aver riscontrato che la dottoressa aveva presentato una documentazione falsa all’atto della domanda di concorso. La dottoressa Malara era arrivata al Gom dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina dove lavorava prima del trasferimento ai Riuniti e il Gom ha quindi proceduto a confrontare la documentazione della dottoressa Malara presentata in sede di concorso. Dall’analisi della documentazione sono emerse macroscopiche anomalie sui volumi delle prestazioni oggetto di valutazione.

Già tempo fa la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva deliberato come la nomina della dott.ssa Malara fosse illegittima , condannando il Gom al risarcimento del danno in favore della dott.ssa Valeria Falcomatà, in quanto i criteri utilizzati per la nomina erano stati giudicati illogici. Adesso è arrivata anche la delibera del commissario straordinario, dott. Gianluigi Scaffidi, che proprio questa settimana, precisamente mercoledì 10 maggio, ha preso atto della comunicazione fornita dal Presidente dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari e del verbale della Commissione dello stesso ufficio, sancendo di fatto il licenziamento del primario.