Reggio Calabria, il 7 maggio “Knit Cafè” in piazza Duomo per lavorare a maglia | INFO

“Sai lavorare a maglia o all’uncinetto e vuoi trascorrere alcune ore a lavorare in compagnia? Unisciti ai “Knit Café” previsti per questo mese di maggio, gratuiti, a cura delle volontarie reggine dell’associazione Cuore di Maglia. Il knit café è un’iniziativa per riunire chi lavora a maglia e/o all’uncinetto, per stare insieme, crescere, confrontarsi, condividere ed imparare. Impareremo a preparare dou dou, copertine, cappellini e tanto altro per i bimbi dell’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria. Scopriremo tutto quello che ruota intorno a ferri e uncinetto, knit & crochet“. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’Associazione Cuore di Maglia – Delegazione di Reggio Calabria.

“Il mese di maggio si apre con un bellissimo evento “Io Gomitolo, Tu filo” organizzato a piazza Duomo (RC) per domenica 7 maggio dalle 10.00 alle 18.30, dove potrai partecipare ad un knit cafè all’aria aperta, scegliendo la fascia oraria più comoda o per tutta la giornata, portando con te una sedia, gioco di ferri 3.5/4 o uncinetto 3.5/4, uno o due gomitoli di lana merino (è l’unica lana che è possibile utilizzare per i bimbi prematuri) adatti a questi ferri/uncinetto e tutta la tua voglia di stare insieme! – si legge ancora nella nota – E dalle 17.00 alle 18.30 ci sarà, sempre in piazza Duomo, il primo knit cafè per bambini dai 4 anni in su. I ferri del mestiere li mettiamo noi, basterà prenotarsi con un messaggio WhatsApp con Elisabetta al 347414 1220 e portare una sedia o sediolina e due gomitoli di lana merino. Durante il laboratorio realizzeremo un morbido regalo per la Festa della Mamma”.

“È il nostro modo per festeggiare le mamme organizzando quello che un tempo accadeva soprattutto nei borghi, davanti a quasi tutti i portoni delle case. Qui, immancabilmente si formavano capannelli di donne che si ritrovavano per fare quattro chiacchiere lavorando, con le loro abili mani, ai ferri o all’uncinetto. Ognuna portava la sua seggiolina da casa, il suo fagottino pieno di gomitoli di lana o di cotone e parlavano ma lavoravano e anche parecchio! – conclude l’associazione – Erano così brave che non avevano neanche bisogno di guardare il lavoro mentre parlavano: le mani e i ferri sapevano da soli cosa fare. E a noi piace immaginare una piazza Duomo gremita di persone che amano sferruzzare, per di più per una nobile causa“.

Il mese di maggio proseguirà con questi ulteriori appuntamenti:

– Venerdì 12 maggio ore 19.30 – PalaLumaka “Un gomitolo a canestro” partita di beneficenza, con un biglietto simbolico “mammeabbasket” a sostegno delle attività dell’Associazione Cuore di Maglia – Delegazione di Reggio Calabria

– Sabato 20 maggio dalle 10 alle 12 – Knit cafè c/o la Parrocchia San Dionigi Vescovo e Martire a Catona (RC)

Tutto il mese di maggio potrai aderire a “Dona un gomitolo”: per la Festa della Mamma sostieni le attività dell’Associazione Cuore di Maglia – Delegazione di Reggio Calabria donando uno o più gomitoli 100% lana merino che le volontarie della delegazione reggina intrecceranno con amore per creare dei morbidi e avvolgenti corredini per i bimbi prematuri dell’UOC Neonatologia-TIN e Nido del Grande Ospedale Metropolitano (RC). Potrai consegnare i gomitoli o domenica 7 maggio a Piazza Duomo (RC), dalle 10 alle 18.30, o tutto il mese di maggio contattando Elisabetta al 3474141220 o Maria al 3331827365.