Presso l’Oratorio Parrocchiale “Don Bosco” di Gallico iniziativa sull’Autonomia Differenziata

L’Autonomia Differenziata sarà il tema che l’Associazione Culturale “Tre Quartieri” tratterà nel corso di un incontro previsto per giovedì 18 maggio ore 18,00 presso l’Oratorio Parrocchiale “Don Bosco” di Gallico avente come argomento: “gli effetti su territorio e imprese a seguito del provvedimento governativo sull’Autonomia Differenziata”. L’incontro ha lo scopo di chiarire ai presenti le conseguenze che ne scaturiranno in tutti i settori della vita sociale a seguito della sua applicazione.

L’oggetto del suddetto provvedimento che riguarda tanto le competenze legislative quanto quelle competenze amministrative, dopo i saluti di benvenuti di Don Nino Russo e quelli introduttivi di Oreste Pennestrì, Presidente “Tre Quartieri”, sarà trattato dal Sen. Nicola Irto e dall’On. Amalia Bruni, Consiglio Regionale della Calabria. Seguiranno gli interventi: Dott. Carmelo Versace- Sindaco f.f. – Città Metropolitana; Dott. Paolo Brunetti – Sindaco f.f. – Comune Reggio Calabria; Francesco Gangemi- Assessore Comunale; Giuseppe Giordano – Consigliere Comunale e Delegato Città Metropolitana; Teresa Pensabene – Consigliere Comunale; Antonino SERGI – Associazione “Neda Kairos” cittadini per la Calabria; Avv. Giuseppe Morabito e l’Ing. Eugenia Dafrica Bascià. Sono previsti altri interventi da parte del pubblico presente. Condurrà l’incontro Matteo Gangemi.