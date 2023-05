Reggio Calabria, iniziano i lavori per rifare l’asfalto del Lungomare ed è subito caos in città | FOTO

StrettoWeb

Cosi come già comunicato nei giorni scorsi, sono iniziati da oggi, 4 maggio, i lavori per di bitumazione del Corso Matteotti (Via Marina Alta) di Reggio Calabria. L’importante e centralissima via è stata quindi interdetta al traffico per consentire i lavori di rifacimento dell’asfalto e questo sta comportando disagi alla viabilità in tutto il centro storico con pesanti ripercussioni alla circolazione stradale.

Il traffico è stato interdetto sul corso Matteotti da Largo Colombo a via II Settembre e sul Lungomare Falcomata è stato istituito il doppio senso di circolazione con divieto di sosta h24 ambo i lati. I bus del trasporto pubblico che percorrevano il Corso Matteotti sono stati dirottati sul lungomare Falcomatà.

Sul corso Matteotti, nelle aree momentaneamente non interessate dal cantiere, è consentita la sosta ambo i lati al fine di compensare gli stalli soppressi sul lungomare Falcomatà.

I lavori del primo lotto dovrebbero concludersi intorno al 25 maggio e il completamento della bitumazione di tutto il Corso Matteotti è stimato in 60 giorni.