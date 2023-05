Reggio Calabria, incidente sulla tangenziale: auto distrutta

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla tangenziale di Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di via Lia. Il sinistro è stato autonomo. Un’auto per cause ancora in fase di accertamento è andata a sbattere con le barriere new jersey in cemento e probabilmente l’impatto è stato così violento tanto da ridurre in frantumi l’auto che è completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 ma per fortuna non si registrano feriti.