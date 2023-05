StrettoWeb

Un incidente automobilistico si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Italia, a Santa Caterina, nella zona nord di Reggio Calabria. Un’auto Fiat Stilo ha violentemente impattato contro un autobus Costa Viola. Sul posto è giunta la Polizia Municipale. In base alle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti.