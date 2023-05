Reggio Calabria, incidente sul raccordo sotto la pioggia: Polizia e ambulanza sul posto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di via Lia in direzione Nord. Il sinistro sta causando parecchi disagi al traffico che in questo momento è completamente congestionato anche visto l’orario di punta per l’uscita di uffici e scuole.

Nel sinistro, che si è verificato sotto la pioggia che da questa mattina sta colpendo la città dello Stretto, sono coinvolte diverse auto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che stanno effettuato i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica del sinistro oltre a regolare la circolazione al momento in tilt.