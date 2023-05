Reggio Calabria, incidente “fantasma” nella notte: auto finisce sul guardrail, ma non c’è il conducente

StrettoWeb

Un singolare incidente è stato rilevato nella notte dagli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria. Gli agenti hanno notato un’auto finita contro il guardrail sulla rampa che conduce all’imbocco dell’A2 Salerno-Reggio Calabria con la tangenziale cittadina. L’auto era completamente distrutta ma a bordo non era presente nessun conducente. Si presume che l’automobilista abbia abbandonato il mezzo dopo lo scontro per motivi in corso di accertamento.

Che fine ha fatto l’automobilista protagonista del sinistro ?