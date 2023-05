StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato autonomo e ci sono stati feriti. L’auto, per cause fase in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori del 118.