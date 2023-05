StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa nel centro di Reggio Calabria, tra via Reggio Campi e via Cuzzocrea, nei pressi della rotonda di San Paolo e proprio di fronte la Chiesa di San Paolo alla Rotonda. Un’automobile, una Fiat Panda bianca, si è ribaltata lungo via Reggio Campi e ha sfondato il muretto accanto la stazione di rifornimento carburanti, finendo nella sottostante via Cuzzocrea.

Sul posto i soccorritori del 118 che stanno curando i feriti, e la Polizia.