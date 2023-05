Reggio Calabria, nasce una Galleria d’Arte contemporanea: dalla Regione anche nuovi locali per l’Accademia di Belle Arti | DETTAGLI

StrettoWeb

Importante novità per Reggio Calabria: grazie all’impegno di Giusi Princi per la città dello Stretto, la Giunta Regionale della Calabria ha approvato oggi la delibera che concede all’Accademia delle belle arti, in comodato d’uso gratuito per 10 anni, quattro importanti immobili di proprietà regionale, ubicati in città, al fine di ampliare gli spazi destinati alle aule e ai laboratori, nonché realizzare una galleria d’arte contemporanea aperta alla cittadinanza, che si proponga come polo culturale e punto di contatto con la città.

La galleria d’arte contemporanea sarà un patrimonio per la città, così come gli altri locali – di seguito dettagliati nella delibera – saranno molto utili e funzionali alle attività dell’Accademia, un’eccellenza di Reggio troppo spesso abbandonata e dimenticata dalla classe politica in passato. Oggi, finalmente, ha dalla Regione l’attenzione e la valorizzazione che merita grazie alla straordinaria sensibilità che Giusi Princi ha maturato nel corso della sua attività professionale di manager scolastico proprio per il settore della formazione e dell’istruzione.