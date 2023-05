Reggio Calabria, efferato omicidio in città: parenti della vittima disperati, pronto soccorso nel caos | LIVE

StrettoWeb

Un grave episodio di cronaca nera scuote la città di Reggio Calabria: nel pomeriggio un ragazzo di 28 anni, A.M., è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nei pressi delle palazzine popolari del rione Marconi. Trasportato d’urgenza in Ospedale, il giovane è deceduto al pronto soccorso dove i parenti – una volta appreso che per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare – hanno dato in escandescenze scatenando la loro furia rabbiosa in modo incontenibile.

Sul posto si contano almeno dieci volanti della Polizia intervenute nel tentativo di ripristinare l’ordine. All’ingresso dell’ospedale si è verificato anche un incidente stradale sempre legato a questo episodio (vedi foto a corredo dell’articolo): sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della municipale.

Seguiranno aggiornamenti