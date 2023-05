Reggio Calabria: successi degli allievi del “Convitto Campanella” alla Finale nazionale dei Giochi Matematici

StrettoWeb

La prestigiosa Università “Bocconi” di Milano annovera tra i migliori studenti d’Italia gli encomiabili allievi del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria che, anche quest’anno, hanno partecipato alla Finale nazionale dei Giochi Matematici. Silva Samuele (classe 4^D), Martino Giulia (classe 5^D), della Scuola Primaria e Filocamo Francesco (classe 2^C), Cerchiara Manuela (classe 1^B), Federico Rossetti Ginevra (classe 2^B), della Scuola Secondaria di Primo Grado, a suon di numeri, logica, intuizione si sono confrontati con oltre 3500 studenti, provenienti da ogni parte d’Italia, raggiungendo ottimi risultati. In particolare, Giulia Martino, ha risolto correttamente sette degli otto esercizi proposti, conquistando il 15° posto e collocandosi tra i venti vincitori nazionali della categoria di afferenza.

La Dirigente del Convitto, dott.ssa Francesca Arena, con orgoglio sottolinea i successi degli alunni del Convitto e il promettente risultato della piccola grande Giulia Martino che, soltanto in quinta elementare, ha dimostrato spiccate doti logiche e talento, districandosi egregiamente in impegnative prove intuitive. Un ulteriore plauso va ai genitori che hanno condiviso questa straordinaria esperienza e, in

particolare, alla referente d’Istituto, prof.ssa Caterina Maria Ielo, unitamente ai docenti, Mariarosaria Grillone, Maria Pennestrì, Antonella Carbone, Giosuè Di Novo, il cui supporto, incoraggiamento e sostegno, hanno consentito il successo di questi alunni, “fiore all’occhiello” dell’Istituto. La partecipazione alla competizione ha rappresentato una sfida, un “mettersi in gioco con i propri

talenti”, un concentrato di emozioni indescrivibili che, certamente, sproneranno i nostri ragazzi a perseverare con grinta ed entusiasmo nell’impegno tenace per il raggiungimento di obiettivi sempre

più lusinghieri. Dunque, a tutti voi, cari ragazzi, complimenti per i successi e “Ad maiora semper!”.