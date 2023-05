Reggio Calabria, il clima non è primaverile e c’è chi ricorda il Natale con un’opera indiscussa a prova di “buca”

StrettoWeb

Che questo mese di maggio pazzerello non sia prettamente primaverile, lo stiamo notando ogni giorno che passa. Le temperature non sono in linea con le medie stagionali e le piogge stanno accompagnando questo mese come non accadeva da ormai parecchi anni.

Proprio per questo motivo e per far sentire ancora di più l’aria natalizia, un cittadino di Reggio Calabria ha avuto la brillante idea di realizzare un alberello di Natale originale e particolare e direi anche una delle opere che meriterebbe più attrazione in città al momento. L’originale opera che serve per segnalare una voragine enorme presente da tempo, si trova all’incrocio di Via Marconi, nella zona sud di Reggio Calabria.

Il cittadino, artista indiscusso dell’opera, ogni giorno cura la “scultura” aggiungendo un elemento che la rende sempre più particolare e soprattutto evidente sperando che chi di competenza intervenga per “rovinare” l’opera ma quanto meno sistemare la voragine pericolosissima.