Reggio Calabria, che batosta per la viabilità: Jonio-Tirreno completamente chiusa al traffico per oltre 2 mesi!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una vera e propria batosta per la viabilità in provincia di Reggio Calabria: dal 15 maggio al 27 luglio, quindi per oltre due mesi e per buona parte dell’estate, chiuderà completamente la Jonio-Tirreno, fondamentale arteria viaria della provincia seconda per importanza soltanto all’A2 Salerno-Reggio Calabria. Il collegamento tra la piana di Gioia Tauro e la locride dovrà essere interrotto forzatamente per un periodo così lungo a causa di lavori straordinari per garantire la sicurezza della galleria della Limina, il valico di 3,2 chilometri che segna il passaggio tra i due versanti.

La decisione è stata presa poco fa dal comitato operativo di viabilità provinciale riunito in Prefettura con i delle forze dell’ordine, di Anas e della Protezione Civile. Il traffico sarà dirottato sulla Strada Provinciale 36, un percorso molto tortuoso tra Giffone e Mammola tramite la Limina, che è particolarmente impegnativo da percorrere. Buona parte del traffico si riverserà inevitabilmente lungo la SS106 jonica, con gravi ripercussioni su tutta la provincia. Una vera e propria mazzata per la locride, che sarà letteralmente tagliata fuori dal resto della Regione per l’estate.

Anas ha comunicato che a breve fornirà tutti i dettagli operativi sulla decisione.