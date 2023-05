Anche a Reggio Calabria caroselli e fuochi d’artificio per lo scudetto del Napoli: grande festa in centro | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Anche Reggio Calabria è in festa per lo scudetto del Napoli: i tifosi partenopei che vivono in città o che si trovano casualmente in questi giorni da turisti, stanno celebrando la storica vittoria del campionato in pieno centro, tra via Zecca e via Giulia, ritrovati intorno al loro punto di riferimento principale in riva allo Stretto e cioè il locale tipicamente napoletano di Peppone Ferrante, “Fratelli La Bufala”.

Peppone ha dato tanto a Reggio in questi anni (è stato più volte sponsor della Reggina), e oggi la città ricambia il proprio affetto nei confronti di un napoletano che è diventato un’istituzione in città. Intorno al suo locale questa sera tante bandiere, sciarpe e diverse decine di persone con le magliette del Napoli. Anche uno spettacolo pirotecnico, tanti cori e un brindisi emozionato. Sul Lungomare, intanto, si registrano alcuni caroselli di altri napoletani in festa. La festa più bella, sana e genuina in una città meridionale per uno scudetto meridionale, strameritato, emozionante e travolgente proprio perché raro.

