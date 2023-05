Reggio, i calciatori della Libertas Archi si ritrovano 45 anni dopo: tra ricordi e momenti toccanti

StrettoWeb

E’ stato un piacevole ritorno al passato. Dopo circa 45 anni si sono ritrovati, in un noto locale di Gallico Marina, gran parte dei calciatori della Libertas Archi, gloriosa società reggina con sede nel rione di Santa Caterina, presieduta dal compianto Umberto Miceli e ben allenata da Mister Piero Praticò. I sempre verdi calciatori che calcavano i campi del settore giovanile ed in particolare quello indimenticabile di Ciccarello, hanno voluto dedicarsi una serata memorabile, ricordando le gesta calcistiche che sono andate dal 1975 al 1980.

Non sono mancati momenti toccanti, soprattutto nel ricordo di componenti della Libertas Archi che oggi non sono più tra noi. E’ straordinario pensare come, dopo quasi mezzo secolo, ancora resiste quel legame, quel sentimento di amicizia, di fratellanza, che si respirava “allora” negli spogliatoi. E’ stata una serata indimenticabile che per qualche ora ha fatto riassaporare i “tempi belli” della gioventù e di quel calcio genuino caratterizzato da sfide, si aspre e combattive, ma sempre dentro i canoni della lealtà, segno di una maturità probabilmente oggi sopita.

Gianni Agostino