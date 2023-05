Reggio Calabria, “giallo” bagni pubblici in Via Marina: “perché sono ancora chiusi?”

StrettoWeb

I Consiglieri Comunali di Reggio Calabria Antonino Caridi e Giuseppe De Biasi hanno scritto una nota stampa per denunciare la perdurante chiusura dei bagni pubblici in Via Marina, nonostante questi siano stati ristrutturati. “La stagione estiva è alle porte e, finalmente – comincia il comunicato – pare sia giunto il bel tempo con il conseguente afflusso di centinaia e centinaia di persone tra le vie del centro e il lungomare Falcomatà. Questo fine settimana ne abbiamo avuto già prova e questo non può che farci piacere. Giovani e meno giovani, reggini e non, hanno deciso di trascorrere momenti di spensieratezza nella nostra splendida Città”.

“Tuttavia, passa il tempo, passano gli anni, ma le incapacità dell’attuale amministrazione a predisporre finanche i servizi essenziali rimangono tali e quali – precisano – Una Città privata dei servizi basilari. Sentiamo parlare di progetti faraonici, ma la realtà è molto più dura da accettare e da comprendere. Ad esempio, in una grande Città come Reggio Calabria, non si riesce nemmeno a tenere aperto un bagno pubblico. Già, proprio quei bagni pubblici recentemente ristrutturati sulla via Marina che risultano ancora chiusi. E’ impensabile che ciò possa avvenire, ma così è”.

“Questa è la realtà e ci dispiace dover intervenire su questioni apparentemente così banali, ma anche su questo è necessario dover invitare l’amministrazione comunale ad intervenire senza più tergiversare. Quindi – concludono – chiediamo urgentemente che chi di dovere si attivi a stretto giro e ponga rimedio alla situazione sopra denunciata e provveda alla immediata apertura dei servizi pubblici”.