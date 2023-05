Reggio Calabria, tragedia sfiorata nel pomeriggio: auto in contromano sulla sopraelevata Porto | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una tragedia per fortuna solo sfiorata. E’ accaduta oggi pomeriggio a Reggio Calabria, in pieno centro. Un’auto, come si può vedere nelle immagini a corredo, ha percorso un breve tratto di strada in contromano, immettendosi nella sopraelevata del Porto nel senso opposto a quello di marcia, in direzione nord.

Alcuni automobilisti hanno provato a intervenire, avvisando la conducente, ma è stato poi un ragazzo su una bici elettrica – che ha incrociato l’auto della donna dopo una trentina di metri – a bloccarla immediatamente, impedendole che potesse percorrere un tratto di strada ancora più lungo. Per fortuna, dunque, nessun danno a cose o persone, con la conducente che ha poi fatto inversione, tornando indietro.