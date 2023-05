Reggio Calabria, con la bella stagione torna anche l’ASC Swell 2023

StrettoWeb

Sport, divertimento e intrattenimento nel segno della valorizzazione dei principi sportivi, del benessere fisico e della collaborazione tra associazioni, società e collettività. L’arrivo della bella stagione sarà inaugurata, anche quest’anno, dall’ASC Swell 2023. Giunto alla sua VII edizione, il weekend di Sport&Wellness rappresenta un punto fermo da segnare in rosso sul calendario. In linea con gli anni passati, l’evento rilancia le proprie ambizioni di crescita proponendo un dettagliato programma che caratterizzerà il primo fine settimana del mese di giugno. Saranno quattro giorni ricchi di attività sportive, nuove proposte, incontri ed intrattenimento con la preziosa collaborazione di uno staff preparato e la presenza di grandi ospiti.

Alla base di questa settima edizione ci sarà la mission che, anno dopo anno, l’ente di promozione vuole portare avanti attraverso un lavoro certosino di crescita costante. Si ripartirà, con passione ed entusiasmo, dalla promozione sportiva verso la collettività esaltando caratteristiche principali quali il benessere fisico, la condivisione e l’aggregazione. La manifestazione, diventata un punto di riferimento per migliaia di persone, sarà supportata giornalmente dal personale specializzato coinvolto per l’occasione con il chiaro intento di creare un ambiente che possa far coesistere cultura sportiva, formazione e divertimento. Alla diffusione e promozione delle attività sportive nelle diverse sfaccettature, l’ente organizzatrice vuole puntare a fare un ulteriore passo in avanti.

La VII edizione, infatti, sarà caratterizzata da una costante e sempre maggiore attenzione alla comunicazione tra società sportive per favorire quel concetto di “fare rete” fondamentale nel contesto quotidiano. Le famiglie e la collettività saranno costantemente coinvolte, nell’arco dei quattro giorni, per creare quel filo diretto con le associazioni ed enti sportivi. Infine non mancheranno le tantissime attività e discipline promosse nel ricco programma che potranno valorizzare non solo il lavoro delle singole società e associazioni ma anche avvicinare le persone a quegli sport meno conosciuti e praticati. Dall’1 al 4 giugno, l’ASC Swell 2023 è pronto a vivere la sua VII edizione.