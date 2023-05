Reggio Calabria, arrivata al porto la nave Vega con a bordo 500 migranti

StrettoWeb

È arrivata questa mattina intorno alle ore 8 al porto di Reggio Calabria, la nave Vega con a bordo 500 migranti provenienti da Lampedusa. I clandestini, che sarebbero dovuti arrivare già nel pomeriggio di ieri, dopo essere stati sottoposti proprio in questi minuti ai consueti controlli di identificazione da parte delle Forze dell’ordine verranno smistati secondo le regole del Ministero. Un gruppo proseguirà per le destinazioni indicate, gli altri invece saranno ospitati a Gallico in attesa di essere trasferiti altrove.

Dopo essere sbarcati dalla nave, tre migranti di cui due ustionati e una donna in gravidanza, sono stati trasportati in Ospedale per le cure del caso.