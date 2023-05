Reggio Calabria, arrivata in questi minuti la nave con 671 migranti a bordo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ appena arrivata al porto di Reggio Calabria la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 671 migranti di cui 613 uomini, 6 donne, 41 minori e 11 MSNA. Con il coordinamento della Prefettura, sono gia’ attivati per l’accoglienza le forze dell’ordine, la protezione civile San Giorgio, la Croce rossa, assistenti sociali e mediatori e operatori delle Ong, il coordinamento diocesano ‘sbarchi’ che fornira’ generi di prima necessita’ e indumenti. Secondo quanto previsto, le attività di controllo amministrativo e le visite mediche, saranno effettuate nella palestra della scuola media ‘Boccioni’ di Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria, con una capienza di circa 350 posti. Una parte dei nuovi arrivati, come in passato, lascera’ Reggio Calabria nella stessa giornata di oggi, mentre il resto del gruppo restera’ a Gallico in attesa di ulteriore trasferimento verso strutture piu’ capienti. Con questo sbarco, sono circa quattromila i migranti approdati a Reggio Calabria dall’inizio dell’anno, soprattutto provenienti dai paesi del nord Africa e dell’area sub sahariana.