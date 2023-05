Reggio Calabria: “l’ANCADIC segnala sottopassi a Pellaro soggetti ad allagamenti verosimilmente dovuti anche a perdite idriche”

StrettoWeb

“L’ANCADIC ha chiesto agli Uffici competenti della Città metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, interessando il Sindaco metropolitano f.f. dott. Paolo Brunetti, di voler disporre un’attività ispettiva visiva e tecnica e conseguenziali interventi di messa in sicurezza dei sottopassi veicolari e ciclopedonali di Pellaro Via Industriale e via Fiumarella soggetti ad allagamenti anche dovuti a perdite idriche, atteso che il fenomeno si presenta costantemente anche in mancanza di pioggia e il manto stradale nel sottopasso della Via Industriale si presenta affossato e ha determinato l’interruzione viaria più della metà del tratto di via industriale, manchevole anche della minima segnaletica stradale necessaria tenuto conto dello stato dell’arte. Stessa cosa nel sottopasso di via Fiumarella”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.