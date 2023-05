Reggio Calabria: al Convitto Campanella si è conclusa la 1ª Festa Esabac

StrettoWeb

Si è appena conclusa, presso il Convitto nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria, la I Festa Esabac, tenutasi in questi giorni anche in altre province calabresi e precisamente nelle 13 scuole della Regione Calabria in cui risulti attivo il Progetto Esabac. L’evento si è potuto realizzare grazie all’accordo di rete siglato ormai da più di un anno dai Dirigenti scolastici dei 13 Istituti, in collaborazione con l’USR Calabria e l’Insitut Français Italia. Per la Dirigente del Convitto, Dottoressa Francesca Arena, la festa di oggi è stata l’ulteriore occasione per fare conoscere il percorso e promuovere il mondo della lingua francese ai giovani allievi della Scuola Secondaria di I Grado che frequentano il Convitto. Alla presenza della Dottoressa Nadia Crescente, Referente ESABAC – USR per la Calabria e della Professoressa Iris Germanò, Presidente dell’Alliance Française di RC e formatrice Esabac, la Preside Arena ha voluto ringraziare tutti gli alunni presenti e i docenti dei due ordini di scuola che contribuiscono a fare del Convitto una scuola che si distingue nel territorio reggino. In particolare, le ospiti hanno apprezzato la qualità dei lavori realizzati dagli studenti del liceo poiché mettono in luce l’essenza del progetto Esabac che opera in una prospettiva europea e internazionale.

Si ricorda infatti che, grazie alle competenze storico-letterarie e interculturali acquisite alla fine dei 5 anni di studio, gli studenti del LCE hanno la possibilità di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat, sicuramente un percorso di eccellenza da inquadrare in un’ottica di internazionalizzazione del sistema scolastico calabrese che deve essere reso noto su tutto il territorio regionale per meglio orientare i giovani e sostenere scelte consapevoli.