Il reggino Polimeni nuovamente tra i migliori studi legali in Italia

Polimeni.Legal, ramo dello studio Polimeni & Cotroneo, sotto la guida di Antonino Polimeni, è stato riconosciuto come uno dei migliori studi legali in Italia. Questo è il secondo anno consecutivo che l’importante giornale economico, Il Sole24ore, in collaborazione con Statista, una società di dati statistici tedesca, ha assegnato tale riconoscimento a Polimeni.Legal. L’anno scorso, lo studio si è distinto vincendo il premio nella categoria Diritto di Internet e Privacy.

Polimeni, un avvocato di rilievo su scala nazionale, è conosciuto principalmente nel campo del diritto digitale, concentrando la sua pratica sul diritto di Internet, la privacy e il copyright. Tuttavia, Polimeni enfatizza che questo riconoscimento riflette l’opera dell’intero team di Polimeni.Legal: “Questo premio è dovuto in gran parte ai meriti di tutto il team. Io sono solo una parte di esso,” ha dichiarato.

Il prestigioso riconoscimento, basato su criteri oggettivi piuttosto che su incentivi monetari, è motivo di orgoglio non solo per lo studio Polimeni e Cotroneo, ma anche per la città di Reggio. “Non ricerchiamo premi e riconoscimenti per avvocati. Questi possono essere divisivi in una professione che fa del rapporto di colleganza la sua forza. Non abbiamo fatto nulla per ottenere questo premio e non pagheremo per i diritti d’uso del sigillo che l’organizzatore richiede. Non abbiamo intenzione di esporlo sul nostro sito web.”

Nonostante ciò, lo studio ha accolto con soddisfazione il riconoscimento, soprattutto perché è stato assegnato da una società tedesca su base oggettiva, senza alcuna richiesta da parte dello studio stesso. “È un riconoscimento che ci rende molto felici,” ha commentato Polimeni. “Forse la nostra passione è stata premiata. Devo ammettere che ne abbiamo molta,” ha aggiunto l’avvocato, mettendo in risalto l’impegno del team, anche a livello sociale, per il diritto di Internet, la privacy e il copyright.