Reggina, l’urlo di Rocco Musolino al gol di Canotto | VIDEO

Potrebbe scrivere un libro, Rocco Musolino. Serie A, Serie B, Serie C, Serie D. Solo e sempre lui. Ne ha viste di cotte e di crude. Sconfitte e vittorie, dolori e gioie, ma la categoria fa poca differenza. Il gol di ieri al 94′, comunque andrà, entra di diritto tra quelli più emozionanti mai raccontati. Non glielo abbiamo chiesto, ma siamo certi che sia così.

La Reggina va in vantaggio in pieno recupero e lui esplode così come tutto il Granillo. Ascoli ko e playoff da settimi. I bellissimi momenti sono tutti racchiusi nel video qui in basso di Antenna Febea.