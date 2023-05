Reggina, Torino ancora amaranto: l’invasione dei tifosi in un pub piemontese per il match playoff

StrettoWeb

I tifosi della Reggina invadono un pub di Torino. No, non stiamo riprendendo un vecchio articolo di quello storico 13 giugno 1999. Seppur in proporzioni minime, infatti, è successo di nuovo, e sempre per una gara che vale la Serie A, anche se il risultato è stato diverso. Ci riferiamo al raduno di supporters amaranto nella città piemontese, in questo caso per il match playoff in casa del Sudtirol.

E’ stato Salvatore, studente reggino a Torino e a capo del gruppo radunato, a scrivere alla nostra redazione, inviando alcuni scatti della “serata playoff – scrive – che ha visto dopo anni un raduno in città, città in cui gruppi e comunità di tifosi erano ingiustamente assenti per il momento. Con il pretesto dell’evento in questione, però, ci si è riuniti magari per gettare nuove basi, di cui si è discusso nonostante la sconfitta e per lavorare su nuove cose che coinvolgano tanti reggini a Torino e dintorni. Intanto ieri si è superata la quota 30 presenze in zona Porta Nuova”.