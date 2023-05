Un mese estivo al Sant’Agata: ecco il Reggina Summer Camp 2023

StrettoWeb

“Una nuova stagione estiva è alle porte, vivila con i colori amaranto addosso. La Reggina è lieta di annunciare il Summer Camp 2023, l’appuntamento ideale per chi vuole trascorrere giornate all’insegna del divertimento e della condivisione, con una sola ed invariata costante: la passione per il calcio. Dal 12 giugno all’8 luglio, il Centro Sportivo Sant’Agata sarà la casa di tutti i ragazzi e le ragazze, nati dal 2009 al 2017, che vorranno svolgere attività calcistica divertendosi, immergendosi a 360° nel mondo Reggina”. Comincia così la nota con cui la Reggina annuncia il Summer Camp 2023, per tutti i ragazzi che volessero trascorrere un mese estivo al Sant’Agata.

“Organizzato su quattro settimane, gli iscritti al Reggina Summer Camp saranno impegnati in allenamenti, momenti ludico-ricreativi, attività di svago e intrattenimento, uscite organizzate e formative, tornei e tanto altro (pranzo e merenda compresi). A ciascun iscritto, verrà fornito un kit amaranto dedicato, contenente: 2 maglie da allenamento, 2 pantaloncini, 2 paia di calzettoni, una maglia da riposo e una sacca. Le iscrizioni prenderanno il via il 15 maggio, data in cui i partecipanti potranno scegliere e indicare il numero di settimane di permanenza, per le quali saranno riservate varie scontistiche in relazione al Day Camp Pack scelto”.

CONTATTI

Info all’indirizzo mail summercamp@reggina1914.it o al numero di telefono 0965.1640047.