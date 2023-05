Reggina, ecco l’uomo del momento. Strelec: “Reggio è bellissima, c’è sempre il sole”

StrettoWeb

Slovacco, intervistato in inglese, chiude in italiano. David Strelec è l’uomo del momento in casa Reggina. La sua doppietta ha permesso agli amaranto di battere il Como sabato. Arrivato sullo Stretto a gennaio, ha già messo a segno tre reti, propiziando le autoreti contro Palermo e Venezia. Il giovane centravanti ha parlato ai microfoni del club: “ho provato emozioni forti per la doppietta, ha aiutato me e i miei compagni a vincere – ha detto Strelec in inglese – E’ fantastico giocare nel nostro stadio, con i nostri tifosi, che ci danno sempre il loro supporto”.

Su Inzaghi: “ho instaurato un buon rapport con la squadra e con lo staff, mi trovo davvero bene qui. Il mister parla spesso con me, mi dà tanti suggerimenti per migliorare ogni giorno di più. Io provo a metterli in campo in ogni gara”. Poi una chicca finale, con la frase in italiano che esalta la città: “Reggio Calabria è davvero una bella città, c’è sempre il sole e ci sono sempre belle giornate”. E infine l’invito ai tifosi: “abbiamo bisogno di voi, ci vediamo nelle ultime due partite”.