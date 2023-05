Reggina, stangata per Cionek dal Giudice Sportivo. Stop anche per Inzaghi (più multa)

StrettoWeb

E’ arrivata la stangata, comunque prevedibile, per Thiago Cionek. Il difensore della Reggina, dopo la manata a Caso nell’incontro di ieri a Frosinone, costatagli il rosso e il rigore per i ciociari, si è beccato tre giornate di squalifica. Questo significa stagione regolare terminata in anticipo. Il brasiliano tornerà in campo solo per eventuali playoff. In caso contrario, la sua avventura per l’annata attuale potrebbe finire qui.

Fermato anche mister Inzaghi, “per avere, al 42° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara, un’espressione ingiuriosa”. Il tecnico, che ha ricevuto anche una multa di 3 mila euro, ha spiegato in sala stampa a fine partita di non essersi chiarito con l’arbitro. L’allenatore amaranto seguirà il match contro il Como dalla Tribuna. Per i lombardi sarà invece assente al Granillo Parigini, fermo per un turno.

Di seguito tutti gli altri squalificati. Due giornate a Salim Diakite (Ternana), una ciascuna a Elias Cobbaut (Parma), Giuseppe Di Serio (Perugia), Matteo Arena (Spal), Eric Fernando Botteghin (Ascoli), Alberto Dossena (Cagliari), Kamil Glik (Benevento), Marko Rog (Cagliari) e Michael Svoboda (Venezia). Oltre a Inzaghi, tra gli allenatori fermi per un turno anche Pier Paolo Bisoli e Alberto Gilardino.