Reggina, ricordi Sainz-Maza? Una sua doppietta lancia il Cerignola contro il Foggia di Delio Rossi

Quando dici Reggina e dici Cerignola, ti viene subito in mente lui: Nicola Amoruso. Eppure, c’è un altro legame attuale tra gli amaranto e la città pugliese. Il filo conduttore? Miguel Angel Sainz-Maza. Lo ricordate? Arrivato giovanissimo sullo Stretto, dal Barcellona, su di lui le aspettative erano tante, ma si sono scontrate poi con la capacità d’adattamento al nuovo campionato e con la retrocessione in C a fine stagione del club di Foti.

Lo spagnolo, però, è rimasto in Italia. E girovaga da Nord a Sud. Il Foggia di De Zerbi, poi Pordenone, Pisa, Sicula Leonzio, Cavese, Gubbio e ora di nuovo Sud, di nuovo Puglia, di nuovo Foggia, ma provincia, con l’Audace Cerignola, appunto. La favola pugliese, dopo il ritorno in C, quest’anno sogna la B attraverso i playoff. Destino vuole che l’avversario sia proprio il suo ex Foggia, nel derby. E lui cosa fa? Realizza due perle, una per tempo, e affonda l’avversario rossonero, allenato ora da Delio Rossi. Finisce 4-1: Maza mette dentro su punizione prima e segna dopo un inserimento da dietro poi. All’andata, così, è poker, ma ci sarà il ritorno a Foggia. E Miguel Angel sogna quella B che con la Reggina ha solo toccato.