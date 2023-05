StrettoWeb

Mentre la prima squadra perdeva a Bari, questo pomeriggio, la Reggina Primavera, da ultima, si giocava una fetta più che importante di stagione, ospitando al Sant’Agata la Ternana, penultima. Una vittoria avrebbe significato salvezza. E invece no. E’ arrivata la sconfitta interna per 0-1. Ora il rischio è di una retrocessione in Primavera 3, per i ragazzi di Franceschini, che per evitare l’incubo dovranno affrontare la Salernitana ai playout.