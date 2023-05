StrettoWeb

L’ex calciatore della Reggina Desiderio Garufo si è complimentato con la sua ex squadra per il raggiungimento dei playoff. “Fino alla fine. Felice per la curva. Per tutta la città Reggio”, ha scritto sui profili social. Il giocatore siciliano, che quest’anno ha conquistato l’ennesima promozione della sua carriera con l’Akragas, è stato uno dei protagonisti del salto in B con gli amaranto della stagione 2019-2020.