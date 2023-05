Ex Reggina, siparietto social: nuovo taglio “promozione” per Turati, ma Taibi lo prende in giro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Show sui social tra Reggina ed ex Reggina. Stefano Turati, portiere amaranto la scorsa stagione, quest’anno è stato grande protagonista con il Frosinone e ha ottenuto la promozione proprio contro il club dello Stretto. Nel match contro il Pisa, l’estremo difensore ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli proprio per festeggiare il traguardo raggiunto, postando l’immagine sui social.

Tra i commenti, quello di… Massimo Taibi. Il Direttore Sportivo della Reggina, che l’anno scorso aveva portato il giovane portiere a Reggio, ha preso in giro il calciatore sui social: “che capelli di merda”, ha scritto ridendo. Turati ha poi risposto con un sorriso. Simpatico scambio di battute tra i due, dunque, a dimostrazione del bel rapporto rimasto. Turati ha lasciato un bel ricordo con la città lo scorso anno ed è poi passato in Ciociaria mentre ancora la Reggina aveva incertezze sul futuro. Chissà come sarebbero andate le cose se fosse stato rinnovato il prestito, soprattutto per via delle vicissitudini coi portieri vissute quest’anno.