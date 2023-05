Reggina, le motivazioni del -4: la difesa, il caso Catania e la ferma posizione del Tribunale

StrettoWeb

Questo pomeriggio il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni relative alla penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta alla Reggina. Così come per il primo deferimento, anche questa volta le motivazioni arrivano lo stesso giorno della sfida in casa.

Emerge, nel documento di 7 pagine, la difesa della Reggina, la citazione del caso Catania come precedente, la ferma posizione della Federazione nel ribadire la propria autonomia in quanto organo settoriale rispetto alle decisioni di Stato, nonché alcuni richiami ad eventuali decisioni nel Collegio di Garanzia, quel Coni in cui la Reggina confida per la restituzione dei punti. Qui di seguito il documento integrale.