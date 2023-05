StrettoWeb

“La Reggina comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la gara di andata dei play-out di Primavera 2 tra Reggina e Salernitana, in programma oggi alle ore 14:00, è stata rinviata a data da destinarsi”. Così il club in una nota ufficiale. La gara era prevista per le 14, ma non si giocherà a causa del forte maltempo che ha colpito oggi anche la città dello Stretto.