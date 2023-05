Reggina, istanza di arbitrato Coni dall’agente di Folorunsho

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dall’Agente Sportivo Pasquale Gagliardi contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato in via esclusiva, stipulato in data 14 settembre 2020, con il quale la Società intimata ha conferito al suddetto istante l’incarico di mettere in relazione la Reggina 1914 S.r.l. con il SSC Bari S.p.A. ai fini della conclusione del contratto di trasferimento a titolo temporaneo e gratuito delle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho Ijemua”.

Un’altra istanza di arbitrato contro la Reggina, presentata questa volta dall’agente di Michael Folorunsho, calciatore amaranto l’anno scorso, anche se i fatti riguardano il primo trasferimento, quello dal Bari del 2020. Qualche settimana fa era stato il procuratore Alessandro Moggi ad aver presentato istanza, in quel caso nelle spese rientranti tra i dinieghi del Tribunale.

Che cosa è l’istanza di arbitrato al Coni

Una procedura che gli agenti possono presentare in caso di mancate spettanze di natura economica agli stessi relativamente a operazioni sui propri assistiti. E’ pratica comune (ad aprile è stata presentata contro il Genoa dall’agente di Aramu) e, soprattutto la scorsa stagione, furono diverse le istanze presentate contro il club amaranto che, va precisato, non rischia nulla dal punto di vista sportivo.