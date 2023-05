Reggina, Inzaghi: “playoff conquistati”. E su penalizzazione, mercato di gennaio e futuro…

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La prestazione è stata buona, ci è mancato il gol, dovevamo essere più cattivi soprattutto nella prima mezz’ora. Come sempre poi al primo tiro andiamo sotto. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Dispiace ma guardiamo avanti. Della penalizzazione non voglio parlare, sul campo noi saremmo ai playoff, i 52 punti ce li siamo sudati, poi la società ha preso questa decisione e noi dobbiamo sperare di farcela venerdì per mettere la ciliegina sulla torta. Resta qualcosa di importante fatto in questa stagione”. Così mister Inzaghi in conferenza stampa al termine di Reggina-Bari.

L’allenatore amaranto rivendica l’obiettivo: gli spareggi sono conquistati al di là della penalizzazione e sulle vicende fuori campo lui può fare ben poco: “i playoff – continua – ad inizio anno sarebbero stati un sogno. Io posso fare ben poco di quello che succede fuori. Venerdì ci proviamo. Andare ai playoff con il -5 sarebbe un’impresa straordinaria, dobbiamo vincere e vedere che succede negli altri campi. Le assenze? Non ci sono mancate, per me abbiamo fatto forse il primo tempo più bello della stagione fuori casa. Dal primo giorno a oggi siamo stati sempre dentro i playoff, sul campo li abbiamo conquistati”.

“Sul futuro? Come ho già detto, a fine stagione io sono solito, al di là del contratto, sedermi con la società per parlare. E’ chiaro che da gennaio sono successe tante cose e c’è bisogno di parlarci per vedere quali sono le linee future. Molto serenamente ci incontreremo, ora dobbiamo chiudere a testa alta”.

Tra le tante cose “successe da gennaio in poi” Inzaghi fa intendere anche il mercato, come affermato a Sky sempre a fine gara: “con la società avevamo preventivato un mercato di gennaio importante, poi per i vari motivi che sapete non si è potuto fare e abbiamo deciso di puntare i playoff”.