Reggina, infortunio Cicerelli: il calciatore si è operato

Il calciatore della Reggina Emanuele Cicerelli è stato sottoposto a intervento chirurgico. E’ stato lui stesso, sui social, a ripostare una foto direttamente dal letto d’ospedale in cui è stato operato, la Casa di cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna. L’ala sinistra ha ringraziato il dottore, come si può vedere nella foto postata in cui i due sorridono insieme: “grazie grande Prof LoPresti”, ha scritto.

Il giocatore amaranto è fuori dalla lista dei convocati da due partite e il motivo è legato all’infortunio al menisco subito. I tempi di recupero, in questi casi, sono variabili. Impossibile, ovviamente, che possa riprendersi per la fine della stagione regolare (19 maggio). In caso di recupero flash, e in caso di disputa dei playoff da parte degli amaranto, le cose potrebbero cambiare. E’ comunque molto probabile che per lui, questa stagione, possa dirsi terminata in anticipo. Ricordiamo che la Reggina vanta un obbligo di riscatto dalla Lazio nei suoi confronti, che si concretizza al verificarsi di determinate condizioni.