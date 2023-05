Reggina-Como, Cutrone sul primo gol annullato dal Var: “era regolare, mi arrabbio”

StrettoWeb

E’ stato il più pericoloso, tra andata e ritorno, ma il suo Como ha raccolto zero punti quest’anno contro la Reggina. Patrick Cutrone sabato ha colpito una traversa e poi ha segnato, ma troppo tardi, nel finale. “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca? Sì, anche per come è venuta. Perché onestamente non credo che il Como abbia fatto una brutta partita, dal punto di vista della prestazione, la squadra c’è stata”, ha detto il calciatore a “La Provincia”.

A non andare giù all’ex attaccante del Milan, però, è il primo dei due gol annullati dal Var: “mi arrabbio per il primo nostro gol annullato. Perché quel gol era regolare, il Var è durato a lungo perché evidentemente c’erano dei dubbi. È stato un autogol sul quale non c’era nessuna influenza da parte dei nostri attaccanti. Poi, certo, sono stato sfortunato per la traversa, quanto invece al gol di Cerri, beh… quella è la regola, cosa ci dobbiamo fare?”.