Reggina-Como, i convocati di Inzaghi e le possibili scelte di formazione: solo 3 assenti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Solo 3 assenti, come previsto alla vigilia: Cionek squalificato, Obi e Cicerelli infortunati. Per il resto, tutti disponibili. Sono 24 i convocati di mister Inzaghi per il match di domani al Granillo (ore 14) tra Reggina e Como. Inzaghi ha rivelato di avere ancora dei dubbi, soprattutto sul modulo. In realtà, poi, alla fine conferma sempre il 3-5-2. In quest’ultimo caso, con Camporese e Loiacono uno tra Terranova e Gagliolo, fermo da un po’. Pierozzi torna a destra, con Di Chiara dall’altro lato e i soliti quattro per tre posti in mezzo. Davanti tornerà Menez dopo la partenza dalla panchina a Frosinone. Di seguito i convocati.

Reggina-Como, i convocati

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

: Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova. Centrocampisti : Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer. Attaccanti : Canotto, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Strelec.

: Canotto, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Strelec. Indisponibili: Cicerelli, Cionek, Obi.