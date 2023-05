StrettoWeb

Lo ha definito il gol più importante della sua carriera. Quel gol, in quel minuto, in quel modo. Gigi Canotto entra di diritto nella storia della Reggina e due giorni dopo è ancora grande gioia: “Mi avete abbracciato da piccolino, e Ve ne sono grato. È stato quindi naturale per me difendere fino alla fine la maglia Amaranto. Forza Reggio con la mano sul cuore, andiamo a Vincere a Bolzano”, ha scritto sui social l’autore della rete contro l’Ascoli.