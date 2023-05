Reggina, brutte notizie per il Sudtirol: Rivas e Camporese sono out, il bollettino medico

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Prevedibile, considerando le condizioni in cui sono usciti dal campo. Ma ora c’è la conferma. Rivas e Camporese sono indisponibili per le prossime settimane e quindi anche per il primo turno playoff in casa del Sudtirol. La Reggina ha diramato il bollettino medico attraverso i propri canali social. “La Reggina comunica che i calciatori Rivas e Camporese hanno riportato due diverse tipologie di infortunio, rispettivamente muscolare e da frattura. I due calciatori saranno indisponibili per le prossime settimane”.

Davvero risicate le scelte per Inzaghi in vista di venerdì. Per fortuna rientrano Cionek e Crisetig dalla squalifica, ma soprattutto davanti l’unica seconda punta disponibile è Canotto, considerando che Rivas, Menez e Cicerelli sono out.